Otomobilinin yanında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Kanbercan Cansu (22), otomobilinin yanında başından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen vatandaşlar 34 BEC 014 plakalı otomobilin yanında kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulmuş olan Kanbercan Cansu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ise Cansu'nun yanında tabanca bulundu. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, soruşturma başlattı.
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