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Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 03:33 | Son Güncelleme

Karabük’te kullandığı otomobilin yoldan çıkması sonucu bir apartmanın bahçesine uçan sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye kaza, Cumhuriyet Mahallesi 105 nolu sokakta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü 06 EB 5651 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü.

Yan yatan otomobildeki sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı. Bu sırada gürültüyü duyarak dışarı çıkan bina sakinleri apartmanın bahçesinde otomobili görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, aracın sahibinin ise askerde olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası

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