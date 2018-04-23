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Otomobiliyle dere yatağına uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir öğretmen otomobiliyle dere yatağına uçarak yaralandı.Onikişubat ilçesi Kumaşır Mahallesi Hacı Mustafa Çiftliği mevkisinde meydana gelen kazada, Z.

Otomobiliyle dere yatağına uçtu

Kahramanmaraş’ta bir öğretmen otomobiliyle dere yatağına uçarak yaralandı.
Onikişubat ilçesi Kumaşır Mahallesi Hacı Mustafa Çiftliği mevkisinde meydana gelen kazada, Z. Hilal Ulaşanoğlu yönetimindeki 33 KFN 46 plakalı otomobil, kent merkezine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Z. Hilal Ulaşanoğlu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Otomobiliyle dere yatağına uçtu

Otomobiliyle dere yatağına uçtu

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