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Otomobiliyle park halindeki kamyonet çarpan kadın sürücü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 02:52 | Son Güncelleme

Adana’da otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü park halindeki kamyonete çaparak ağır yaralandı.Kaza, saat 01.40 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi.

Otomobiliyle park halindeki kamyonet çarpan kadın sürücü ağır yaralandı

Adana’da otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü park halindeki kamyonete çaparak ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.40 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 ADF 25 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 28 yaşındaki Seyran Deniz direksiyon hakimiyetini yitirdi. Deniz aracının direksiyon hakimiyetini yitirince park halinde bulunan 01 BL 285 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde sıkışan Deniz, polis ile çevredeki vatandaşlar yardımı sayesinde çıkarıldı. Daha sonra ambulansa bindirilerek özel bir hastaneye götürüldü. Deniz’in durumun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobiliyle park halindeki kamyonet çarpan kadın sürücü ağır yaralandı

Otomobiliyle park halindeki kamyonet çarpan kadın sürücü ağır yaralandı

Otomobiliyle park halindeki kamyonet çarpan kadın sürücü ağır yaralandı

Otomobiliyle park halindeki kamyonet çarpan kadın sürücü ağır yaralandı

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