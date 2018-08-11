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Otomobiliyle sokağa hızlı giren sürücüye tepki gösterdi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 01:52 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Gökhan Nantu (39), evin önünde oturduğu sırada iddiaya göre, sokağa otomobiliyle hızlı giren sürücüye tepki gösterdi. Otomobilden inen kimliği belirsiz sürücünün etrafa rastgele av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Gökhan Nantu, kardeşi ve yengesi yaralandı.

Otomobiliyle sokağa hızlı giren sürücüye tepki gösterdi: 3 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Gökhan Nantu (39), evin önünde oturduğu sırada iddiaya göre, sokağa otomobiliyle hızlı giren sürücüye tepki gösterdi. Otomobilden inen kimliği belirsiz sürücünün etrafa rastgele av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Gökhan Nantu, kardeşi ve yengesi yaralandı.
Olay, saat 21.50 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1147'nci Sokak'ta Meydana geldi. Gökhan Nantu, kardeşi Gökhan Nantu ve yengesi Gül Nantu ile evin önünde oturduğu sırada, iddiaya göre bir otomobil sokağa hızlı girdi. Gökhan Nantu da, sürücüye tepki gösterdi. Yaklaşık 50 metre ileride duran sürücü de otomobilinden inip etrafa av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Gökhan Nantu, kardeşi ve yengesi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan yakınları ise sürücüyü yakalamak istedi ancak sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından çok sayıda polis mahalleye sevk edildi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobiliyle sokağa hızlı giren sürücüye tepki gösterdi: 3 yaralıOtomobiliyle sokağa hızlı giren sürücüye tepki gösterdi: 3 yaralıOtomobiliyle sokağa hızlı giren sürücüye tepki gösterdi: 3 yaralıOtomobiliyle sokağa hızlı giren sürücüye tepki gösterdi: 3 yaralı

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