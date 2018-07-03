Otomobille alt geçide çarpan üniversiteli Tolga öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, kontrolden çıkıp, alt geçit girişine çarparak, savrulan otomobilin sürücüsü Tolga Akımcılar (24), yaşamını yitirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Akımcılar'ın, otomobili aşırı hızla kulladığı öne sürüldü.

Kaza, saat 13.30 sırlarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Balçova'dan Narlıdere yönüne giden Tolga Akımcılar yönetimindeki 06 UA 088 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Hızla gelen otomobil, İzmir- Çeşme yolunun alt geçit girişine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 30 metre sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Akımcılar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Tolga Akımcılar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çevredekiler, otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu öne sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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