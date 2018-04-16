Otomobille aydınlatma direğine çarpan sürücü öldü

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'de, kontrolünden çıkan otomobille refüjdeki aydınlatma direğine çarpan sürücü Mustafa Arıcı (64), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Çan ilçesinde meydana geldi. Çomaklı köyünden Çan ilçesine giden Mustafa Arıcı yönetimindeki 26 NK 696 plakalı otomobil, araç muayene istasyonu önünde kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü Arıcı, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Arıcı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Arıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hurdaya dönen otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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