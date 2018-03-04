Otomobille caddede drift yaparken 1 kişiye çarpıp kaçtı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, cadde ortasında, drift yapan otomobil sürücüsü, 1 kişiye çarptıktan sonra kaçtı. Yenimahalle ilçesi İvedik Sanayi Bölgesi'nde, dün akşam saatlerinde toplanan bir grup, otomobillerle cadde ortasında drift yapmaya başladı. Yol kenarında çok sayıda kişinin izlediği sırada drift yapan otomobil sürücüsü, kalabalığın üzerine doğru sürünce, 1 kişiye çarptı. Çarptığı kişi yaralanıp, yere düşerken, otomobil sürücüsü de olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunanlar, yerde yatan yaralının yardımına koştu. Olay, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.