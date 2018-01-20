HABER

Otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

Cevdet ŞEN/SOMA(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, otomobille kavşakta çarpışan ATV aracının sürücüsü öldü.

Kaza, bugün Soma- Bergama Karayolu Cenkyeri Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası 65 yaşındaki Mehmet Zeki Kaya, öğle namazı sonrası ATV aracıyla evine dönmek üzere yola çıktı. Kaya'nın kullandığı ATV, Servet Çam (45) yönetimindeki 09 HP 569 plakalı otomobille çarpıştı. Başında kask bulunmayan Kaya, kaza yerinde öldü. Kaya'nın cesedi, inceleme sonrası Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Çam ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaya'nın kuzeni Mehmet Kaya'nın da 3 yıl önce aynı kavşakta motosiklet kazasında öldüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava

Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava

3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası

3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.