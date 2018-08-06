Otomobille çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 9 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada, aralarında 5 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Furkan L. (25) yönetimindeki 16 GT 145 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Murat P.'nin (29) kullandığı 16 KPM 87 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücüler Furkan L. ve Murat P. ile araçlarda bulunan Bahri L. (52), Hüsniye L. (47), Tuğba L. (19), 5 aylık Agah L., Aybüke L. (17), Fatma Zehra L. (13) ve Mustafa K. (61) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek
CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!
AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!
Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü
Can Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyin
Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...
Burası ne Ege, ne Akdeniz ama bayram tatili için şimdiden yüzde 100 doldu!
İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi
Mağazada porno izlerken böyle yakalandı!
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı! (MEB başvuru kılavuzu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum