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Otomobille çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 15:50 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya uçtu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada, aralarında 5 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Furkan L. (25) yönetimindeki 16 GT 145 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Murat P.'nin (29) kullandığı 16 KPM 87 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücüler Furkan L. ve Murat P. ile araçlarda bulunan Bahri L. (52), Hüsniye L. (47), Tuğba L. (19), 5 aylık Agah L., Aybüke L. (17), Fatma Zehra L. (13) ve Mustafa K. (61) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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