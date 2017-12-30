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Otomobille çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 10:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan kamyonet devrilirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Gebze İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Ölmez yönetimindeki 41 UP 774 plakalı otomobil ile 50 yaşındaki Veysel Yılmaz yönetimindeki 41 L 2735 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yattı. Kazada, kamyonet sürücüsü Veysel Yılmaz ile 44 yaşındaki Selvi Yılmaz yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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