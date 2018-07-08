Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 8 yaralı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan minibüs devrildi. Kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Darıca İstasyon Caddesi ile Atatürk Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Murat Hanoğlu yönetimindeki X 3397 BX yabancı plakalı otomobil ile Emrah Mısırlıoğlu yönetimindeki 34 PL 6128 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazada, sürücüler Hanoğlu ve Mısılıroğlu ile minibüste bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Murat Hanoğlu aracından kendini dışarı atarak acı içinde yerde kıvranmaya başladı. Minibüsteki yaralılar ise çevreden yetişen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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