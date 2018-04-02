Otomobille çarpışan motosiklet alev alev yandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet kaza sonrası alev alev yandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Seyitharun Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Karakuş idaresindeki 42 K 5147 plakalı motosiklet, Hasan Ç. idaresindeki 42 K 8576 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet bir anda yanmaya başladı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, motosiklette çıkan yangın otomobile de sıçradı. Çevredeki vatandaşlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale ederek, yangını itfaiye gelmeden söndürdü. Yangın sonrası motosiklette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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