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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 21:02 | Son Güncelleme

BOLU’da, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Fatih Demirci (20) yaralandı.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Fatih Demirci (20) yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan Müyesser Orancı yönetimindeki 14 EM 054 plakalı otomobil, Fatih Demirci'nin kullandığı 14 GE 851 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Demirci yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Demirci başında kask bulunduğu için kazayı yalnızca ayağındaki kırıkla atlattı. Otomobil sürücüsü Müyesser Orancı ise büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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