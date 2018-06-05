Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Han (71), yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Karacabey-Bandırma karayolu Trakya Birlik kavşağında meydana geldi. Mehmet Han yönetimindeki plakasız motosiklet ile Selçuk Yığın yönetimindeki 17 GD 487 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Han ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Han, ilk müdahelenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Mehmet Han, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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