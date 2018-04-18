Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden Denizli’nin Buldan ilçesi istikametine seyir halinde olan Selim S. (28) yönetimindeki 20 BZ 765 plakalı otomobil, Dindarlı-Alemşahlı kavşağında Dursun K.’nın kullandığı 45 TA 8007 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Dursun K. Sarıgöl Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralan Dursun K. (50) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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