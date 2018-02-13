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Otomobille çarpıştı, şarampole uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 09:23 | Son Güncelleme

Kayseri’de başka bir araçla çarpışan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Malatya yolu Mimarsinan Mevkiinde meydana geldi.

Otomobille çarpıştı, şarampole uçtu: 3 yaralı

Kayseri’de başka bir araçla çarpışan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya yolu Mimarsinan Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (30) yönetimindeki 38 TS 449 plakalı otomobil, yoluna karşısına geçmeye çalışan başka bir otomobile çarptıktan sonra şarampole uçtu. Kazada, şarampole uçan araç içerisinde bulunan S.K., F.K. (60) ve Ş.K. (54) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerde polisin incelemesinin ardından kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille çarpıştı, şarampole uçtu: 3 yaralı

Otomobille çarpıştı, şarampole uçtu: 3 yaralı

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