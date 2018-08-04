Otomobille çarpıştıktan sonra devrilen ciptekileri kurtarmaya koştular

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, D-100 karayolunda otomobille, cipin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin de yardımı devrilen cipten çıkarıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 karayolu Tugay Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serkan Uzun yönetimindeki 67 ED 751 plakalı otomobil, kavşağa girmek için sağ şeritten sol şeride geçince İsa Eker yönetimindeki 14 AAF 349 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen cipte bulunan yaralı sürücü İsa Eker, eşi Sevgi Eker ve 4 yaşındaki kızları Zeynep İkra Eker itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından devrilen cipten çıkarıldı. Kazada yaralanan Eker ailesi ve diğer aracın sürücüsü Serkan Uzun, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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