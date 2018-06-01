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Otomobille gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, otomobille Mahallebaşı semtine gelen 3 kişi, pompa tüfeklerle inip, önceki gün sözlü tartışmaya girdikleri kişilerin üzerine ateş açtı.

Otomobille gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtılar

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, otomobille Mahallebaşı semtine gelen 3 kişi, pompa tüfeklerle inip, önceki gün sözlü tartışmaya girdikleri kişilerin üzerine ateş açtı. Karşı taraftakilerin de silahlarla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada vurulan 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Mahallebaşı semtine otomobille gelen 3 kişi, ellerinde pompa tüfeklerle inerek, önceki gün sözlü tartışmaya girdikleri kişilerin üzerine ateş açtı. Karşı gruptaki kişilerin de silahlarla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bu sırada hangi gruptan olduğu henüz bilinmeyen Kemalettin Ağyürek, vurularak, yaralandı. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Ağyürek, sağlık görevlilerince ambulansla Palandöken Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ağyürek, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı kavga sırasında semt esnafı ve çevredekiler ise panik yaşadı.
Polis ekipleri, MOBESE kameralarının kayıtlarından silahlı kavgaya karışan 5 kişiyi tespit etti. 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ile yakalanan 5 kişi, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobille gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtılarOtomobille gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtılarOtomobille gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtılarOtomobille gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtılar

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