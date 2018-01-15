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Otomobille kaçarken vurulan liseli, toprağa verildi (3)

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 17:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

AİLE: OĞLUMUZ İHMAL YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Gaziantep'te, 31 Aralık gecesi kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanıp yaşamını yitiren lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan'ın ailesi, çocuklarının ihmal sonucunda öldüğünü iddia etti. Olaydan geç haber edildiklerini ileri süren Naime Karakan, "Biz saatlerce oğluma ulaşamadık. Bizi aramadılar. Ben oğlum geç kalınca aradım, sürekli meşgule alındı. Daha sonra aradığımda bize 'Oğlunuz kaza yaptı', kimlik numarasını istediler. Ben o durumda nasıl kimlik numarası verebilirim. Bu bir anneye nasıl söylenilebilir. Saatlerce oğluma ulaşmak için hastaneleri, karakolları gezdik. Benim oğlumu ihmallik yüzünden öldü. Hem vurdular, hem ihmal ettiler, saatlerce beklettiler. Biz yılbaşı bile kutlamadık arabadan sadece bir tabak kadayıf çıktı" dedi.

Yılbaşı gecesi aradıkları oğluna saatlerce ulaşamadıklarını ifade eden Sedat Karakan ise "Çocuğuma ateş ediliyor ama bize hiç bilgi verilmedi. İlk önce farlı hastaneye götürmüşler, aradık ama bulamadık. Karakollara gittik, yine bulamadık. Biz çocuğumuzun organlarını başka insanlara can olması için organlarını bağışladık. Bizim çocuğumuz öldü, inşallah başka insanların yaşamasına neden olur" diye konuştu.

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