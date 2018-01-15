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Otomobille kaçarken vurulan liseli, toprağa verildi (3)

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 18:36 | Son Güncelleme 25 dakika önce

EMNİYET MÜDÜRÜ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİGaziantep'te kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanıp yaşamını yitiren lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan'ın cenaze törenine İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile birlikte bazı polisler de katıldı. Beraberindeki polislerle birlikte bir süre Karakan'ın yakınlarıyla görüşen Kuraduman, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

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