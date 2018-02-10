Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN / İZMİT (Kocaeli) (DHA) İZMİT'te, otomobil ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, İzmit ile Kandıra arasındaki yolun Muratköy Sapağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AL 7168 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Enver Kaymaz idaresindeki 41 GS 273 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Enver Kaymaz ile otomobil sürücüsü ve sürücünün yanındaki kişi, 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var
Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!
Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor
Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı
18 yaşına gelmeden Bitcoin'den milyonlar kazandı
Man Adası belgeleri için karar çıktı
Yasak aşk cinayetinde şok ayrıntılar! Olaydan 3 gün önce intihara kalkışmış
Biri bu çılgını durdursun!
Huzurevinde tecavüz skandalı! 3 kadına saldırmak isterken yakalandı
AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek