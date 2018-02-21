HABER

Otomobille merdivenlerden inmeye çalışınca

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:37 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda çıkmaz sokağa giren sürücü, yol sonundaki merdivenlerden de otomobiliyle inmeye çalıştı.

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda çıkmaz sokağa giren sürücü, yol sonundaki merdivenlerden de otomobiliyle inmeye çalıştı. Ancak araç merdivenlerde asılı kaldı. Sabah saatlerinde işe gitmek için bu yolu kullananlar aracı ve içinde uyuya kalan sürücüyü fark etti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü polis uyandırdı. Olay Beyoğlu İstiklal Caddesi Çapanoğlu sokakta meydana geldi. Sürücü Erkan K., sabah saatlerinde otomobiliyle çıkmaz sokağa girdi. Erkan K., sokağın sonundaki merdivenlerde de ilerlemeye çalışınca araç merdivenlerde asılı kaldı. SÜRÜCÜ ARAÇTA UYUYA KALDI Aracını kurtarmaya çalışan sürücü bunu başaramayınca direksiyon başında uyuya kaldı. İşe gitmek için bu yolu kullananlar merdivenlerdeki aracı ve içinde uyuyan sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri uyuya kalan sürücüyü uyandırdı. Alkollü olduğu belirtilen sürücünün üzeri arandı. Aracın çıkarılması için de olay yerine çekici çağrıldı. ÇEVREDEKİ İŞÇİLER ARACI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU Çekicinin gecikmesi üzerine sürücü, direksiyona sokaktan geçen bir kişiyi geçirerek otomobilini kurtarmaya çalıştı. Bir süre uğraşmasına rağmen otomobili kurtaramayan sürücünün yardımına çevredeki işçiler yetişti. İşçiler el birliğiyle ön kısmını kaldırdıkları aracı asılı kaldığı yerden kurtardı. Sürücü Erkan K. daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
180 gönüllü güvenlik korucusu Afrin’e uğurlandı

180 gönüllü güvenlik korucusu Afrin’e uğurlandı

Adana'ya şehit ateşi düştü

Adana'ya şehit ateşi düştü

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

Düğüne gider gibi Afrin’e gittiler

Düğüne gider gibi Afrin’e gittiler

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Orantısız vücut ölçüleri uyuşturucu kuryesini ele verdi

Orantısız vücut ölçüleri uyuşturucu kuryesini ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.