Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kırkağaç- Gelenbe karayolu Yağmurlu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İdris Aykut (17) yönetimindeki 45 PA 3014 plakalı motosiklet, V.A. (56) yönetimindeki 45 F 3425 plakalı otomobile sol yanından çarptı. Kasksız motosiklet sürücüsü Aykut, kaza yerinde öldü. Motosiklette bulunan H.H.Ş. (17) ile otomobil sürücüsü V.A. ve yanındaki H.D.A. (52) ve C.A. (23) da yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan H.H.Ş.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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