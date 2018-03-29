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Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 08:06 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Konya Karayolunun 2.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Konya Karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Değirmenönü idaresindeki 07 JK 090 plakalı otomobil aynı yöne seyir halindeki Hüseyin Badem idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Badem ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Güzel yaralandı. Yaralılar kazayı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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