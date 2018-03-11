Otomobille sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, otomobille sepetli motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, bugün 13.30 sıralarında, Kürkçü Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Erkardaş (56) yönetimindeki 45 U 3327 plakalı sepetli motosikletle, karşı yönden gelen Ramazan Ünal'ın (26) kullandığı 40 LA 818 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Erkardaş ağır yaralanırken, arkasındaki eşi Ayşe Erkardaş (56) öldü. Otomobil sürücüsü Ünal, kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Yunus Erkardaş ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Ayşe Erkardaş'ın cesedi ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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