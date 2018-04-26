Otomobille servis midibüsü çarpıştı: 25 yaralı

SELÇUK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde, otomobille bir otelin servis midibüsü çarpıştı. Kazada, midibüsteki 25 kişi yaralandı.
Kaza, Pamucak mevkiinde meydana geldi. Kuşadası'ndan İzmir yönüne giden Mazlum Takna yönetimindeki 16 NCT 61 plakalı otomobil, bir otelin işçilerini taşıyan Mehmet Özçelik yönetimindeki 35 LCJ 44 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada, devrilen midibüsteki 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Selçuk ve Kuşadası Devlet Hastanelerine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Pamucak-Selçuk karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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