Otomobille takip etti, taciz edip, yerde sürükledi

Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Z.Ö., yolda yürüyen B.K.’yi otomobille takip ederek sözlü tacizde bulundu. Kendisini takip eden şüpheliye tepki gösteren B.K. aracın yanına giderek Z.Ö. ile tartıştı ve ardından elindeki taşla aracın camına vurdu.
Bu sırada otomobili kullanan Z.Ö., B.K.’nin kolundan tutup aracı süratle hareket ettirdi. Bir süre yerde sürüklenen kadın, adamın elini bırakmasıyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yerde sürüklenmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar ve sıyrıklar oluşan B.K., hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyip, Z.Ö.’yü gözaltına aldı. Z.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, olaya büyük tepki gösterdi.
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