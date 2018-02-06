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Otomobille takip etti, taciz edip, yerde sürükledi

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 13:36 | Son Güncelleme

Ankara’da yolda yürüyen B.K. adlı kadını otomobille takip ederek sözlü tacizde bulunan, ardından tartıştığı sırada da kolundan tutarak aracıyla yerde sürükleyen Z.Ö., yakalandı. Yaralanan kadın ise hastanede tedaviye alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler olaya büyük tepki gösterdi.

Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Z.Ö., yolda yürüyen B.K.’yi otomobille takip ederek sözlü tacizde bulundu. Kendisini takip eden şüpheliye tepki gösteren B.K. aracın yanına giderek Z.Ö. ile tartıştı ve ardından elindeki taşla aracın camına vurdu.

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Bu sırada otomobili kullanan Z.Ö., B.K.’nin kolundan tutup aracı süratle hareket ettirdi. Bir süre yerde sürüklenen kadın, adamın elini bırakmasıyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yerde sürüklenmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar ve sıyrıklar oluşan B.K., hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyip, Z.Ö.’yü gözaltına aldı. Z.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, olaya büyük tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
taciz darp

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Müslüman bir ülkede bir kadın yalnız başına sokakta ne arıyo,r nasıl gezebiliyor. Gezersen böyle olur işte gördün mü . Bak bak birde pantolon giymiş bak başı da açık .
müslüman ayağı yapan dallamasın.
@kardanadam187 seni şimdi takip edip bıçaklasam müslüman ülkede erkek niye yalnız geziyor desem hoşuna gider mi? :) erkeksin diye kendini dokunulmaz mı sandın? örümcek kafa.
@kardanadam187 ironiyi bile becerememişsin maldanadam
sen adam bile değilsindir...bırak ataistliği
@coyistik adam ironi yapıyor ciddiye alıyorsunuz.
@kardanadam187 çok haklısın kardeşim hemde çooook. ama türkiyede kadın adam öldürürse masum erkek kadın öldürürse cani kadın hakları savunucuları hemen sokaklarda meydanlarda.
adam kolundan tutup sürüklemiyor ki kadın saldırıyor
@erkan_1975_bazzz bütün bu olanlardan bunu mu cıkardın ?
kadinin ne isi var diyen agzindan diski yapan yobaz surusu hadi dolusun yorumlara nerde kaldiniz
adliyeye sevk edildikten sonra da serbest bırakıldı.
sanığın hangi aile ve arkadaş çevresinde yetiştiğini merak ettim.Bir insan ormanda yetişsse bu kadar olmaz,bu kişilerin haber olarak peşini bırakmamak lâzım.Tabii silâhlı değilse.
İmkanınız varsa gidin yurtdışında yaşayın. Ülke b.k çukuruna döndü yemin ediyorum ne huzur var ne güvenlik. Herkes tetikte geziyor gülemiyoruz artık. Az kaldı insanlar kendi adaletlerini sağlamaya başlayacak ondan sonra iç savaş başlayacak. Sorumlusu da başımızdakiler. İyilik meleği olacağız diye ülkenin içine ettiler. Dışarısıyla ilgilendikleri kadar iç sorunlarla ilgilenseler sorun kalmazdı.
BU TİP AYI ÇOK MALESEF BUYUK SEHİRLERDE CAZASI AGIL OLSUN MEDYADA SIK SIK GÖSTERSİNLER.İZDİVACTAN BİRAZ UZAK DURSUNLAR
o taşı o itlerin kafasına vursaydın keşke
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