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Otomobiller çarpıştı 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Uşak'ta, refüjü aşarak karşı şeride geçen aracın 2 otomobille karşılıklı çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)Uşak'ta, refüjü aşarak karşı şeride geçen aracın 2 otomobille karşılıklı çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Uşak- İzmir Karayolu Çınarcık Köyü rampasında meydana geldi. İzmir yönüne şiddetli yağmur altında giden 41 yaşındaki Ramazan Loyan, yönetimindeki 16 BK 834 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçip, Uşak yönüne giden önce Zafer Kozan'ın (27) kullandığı 26 RC 502 plakalı otomobile ardından aynı istikamete giden Nazım Boytok'un kullandığı 35 GE 5225 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Loyan ile yanındaki Hikmet Özkerem (35) yaralandı. Otomobildeki diğer yolcular Nazmi Kaydırak (38) ve Lütfi Karaduman (66) ise kaza yerinde öldü. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Aynı otomobildeki Hikmet Özkerem ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü. Aynı otomobilde bulunan 3 kişinin öldüğü kazada, kazaya karışan diğer iki otomobilin sürücüleri de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde trafik polisi ve jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından kaza yerindeki cesetler, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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