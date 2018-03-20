Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 42 SC 281 plakalı otomobil ile 20 DZ 957 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Yeni Hal Pazarı Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada Emin Özer, Naciye Ayaz ve Eylem Boyraz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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