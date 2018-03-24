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Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 10:55 | Son Güncelleme

Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Yeni Sanayi 37.

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Yeni Sanayi 37. sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasın A.Y. yönetimindeki 33 CLY 01 plakalı otomobil ile 38 AAG 981 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 AAG 981 plakalı otomobil, park halinde duran bir iş makinesine de çarptı. Kazanın ardından yaralanan 5 kişi sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki otomobilin çarpışma anı ve otomobillerden birinin savrularak iş makinesine çarpması saniye saniye kaydedildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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