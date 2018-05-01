Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler dahil 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, ilçeye 39 kilometre uzaklıktaki Yıldırımevci Mahallesi'nde meydana geldi. Erdoğan Balcı'nın kullandığı 06 CHB 82 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kazım Pekyürek yönetimindeki 06 LHT 68 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Balcı ve Pekyürek ile Kazım Pekyürek'in aracında bulunan Şefika, Yasin, Beyzanur ve Duygunur Pekyürek yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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