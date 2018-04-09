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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, D-110 karayolu üzeri Malkara Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. İlçe merkezi istikametinde seyreden Hüseyin G. yönetimindeki 39 DH 607 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Mehmet I. yönetimindeki 22 UL 017 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada yolcu olarak bulunduğu otomobilde yaralanan Osman I. (69) ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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