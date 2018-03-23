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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 20:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada asker olduğu öğrenilen bir kişi ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Gölcük Kerimağa Rampası viyadüğü altında meydana geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada asker olduğu öğrenilen bir kişi ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gölcük Kerimağa Rampası viyadüğü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Enes Çelik (23) idaresindeki 41 RU 989 plakalı otomobil ile Berat Berkay Yılmaz idaresindeki 34 KP 6366 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Berat Berkay Yılmaz, Gökçe Karabayır, (24) Simge Karabayır (19) ve Enes Çelik yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Berat Berkay Yılmaz, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın teğmen olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılardan Gökçe Karabayır ve Simge Karabayır ise Gölcük’te bulunan bir özel hastaneye sevk edilirken, Enes Çelik Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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