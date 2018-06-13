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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 15:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yusuf (74) ve Havva Kocaoğlu (58) çifti ile çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu (13) öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Mithat ABAKAN- Adem ÇETİN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yusuf (74) ve Havva Kocaoğlu (58) çifti ile çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu (13) öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Antalya- Konya karayolu Manavgat ilçesi Taşkesiği mevkiinde meydana geldi. Yusuf Kocaoğlu yönetimindeki 07 B 1804 plakalı otomobille karşı yönden gelen Özkan Çetin yönetimindeki 06 GC 7286 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Yusuf Kocaoğlu ile eşi Havva Kocaoğlu olay yerinde, çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu ise Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Yaralanan diğer aracın sürücüsü Özkan Çetin ile beraberindeki Cansu Demirkaya, Asiye Özkan ve Betül Asu Özkan ise ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralıOtomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralıOtomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralıOtomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

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