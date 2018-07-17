Otomobiller karşılıklı çarpıştı 4 yaralı

Sedat ÜNAL FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 2 otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırdı. Kaza, Fethiye- Antalya Karayolu Gerişburnu Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Hakkı Sarıman yönetimindeki 07 JL 728 plakalı otomobil, Bekir Zor yönetimindeki 48 GE 294 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da ağır hasar oluştu. Zor'un kullandığı otomobil, ikiye bölündü. Kazada sürücüler ile ikiye bölünen otomobilde bulunan Medine Zor ile Hatice Nur Zor yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!
Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı
Son dakika! CHP'li muhaliflerden olağanüstü kurultay için yoğun mesai: 300'ün üzerinde imza verildi iddiası
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum