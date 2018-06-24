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Otomobiller kırmızı ışıkta çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

KIRIKKALE- Ankara yolunun 8’inci kilometresinde, iki otomobilin kırmızı ışıkta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki aileden 9 kişi yaralandı.

Otomobiller kırmızı ışıkta çarpıştı: 9 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE- Ankara yolunun 8’inci kilometresinde, iki otomobilin kırmızı ışıkta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki aileden 9 kişi yaralandı.
Yahşihan ilçesi Sanayi kavşağında Metin Akdeniz (38) yönetimindeki 06 ZBR 02 plakalı otomobil ile Mehmet Bahat'ın kullandığı 06 AS 5131 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara yolunun Yeni Sanayi kavşağındaki kırmızı ışıkta çarpıştı. Kazada 06 ZBR 02 plakalı otomobildeki sürücü Metin Akdeniz ile eşi Canan (35) ve ikizleri Meryem- Hacer Sude (1) ve Eren (15) Akdeniz yaralandı. 06 AS 5131 plakalı otomobildeki sürücü Mehmet Bahat ile eşi Emine (34), çocukları Eda Nur (15) ve Beyza Nur Bahat (10) da yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobiller kırmızı ışıkta çarpıştı: 9 yaralıOtomobiller kırmızı ışıkta çarpıştı: 9 yaralıOtomobiller kırmızı ışıkta çarpıştı: 9 yaralı

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