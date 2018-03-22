Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün E-96 Karayolu Caferbey Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Erkan Eken (32) yönetimindeki 45 PT 411 otomobil ile Hayri Biçer (42) yönetimindeki 34 SZ 624 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Eken ve Biçer, yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kemarasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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