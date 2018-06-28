HABER

Otomobillerin zulasından ruhsatsız tabanca çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

ADANA'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobillerden birinin arka koltuğunda, diğerinin de açılır tavan penceresinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Otomobillerin zulasından ruhsatsız tabanca çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobillerden birinin arka koltuğunda, diğerinin de açılır tavan penceresinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
​Olay, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 FDH 15 plakalı otomobili durdurdu. Polisler yaptıkları aramada, aracın arka koltuğuna gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve mermi buldu. Otomobil sürücü İbrahim A., gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, yine şüphe üzerine durdurdukları lüks otomobilin açılır tavan penceresinde zulalanmış ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobillerin zulasından ruhsatsız tabanca çıktıOtomobillerin zulasından ruhsatsız tabanca çıktıOtomobillerin zulasından ruhsatsız tabanca çıktıOtomobillerin zulasından ruhsatsız tabanca çıktı

PARTNERAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyorAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyor
Saman balyası yüklü kamyonet alev alev yandıSaman balyası yüklü kamyonet alev alev yandı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.