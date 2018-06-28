Otomobillerin zulasından ruhsatsız tabanca çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobillerden birinin arka koltuğunda, diğerinin de açılır tavan penceresinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Olay, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 FDH 15 plakalı otomobili durdurdu. Polisler yaptıkları aramada, aracın arka koltuğuna gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve mermi buldu. Otomobil sürücü İbrahim A., gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, yine şüphe üzerine durdurdukları lüks otomobilin açılır tavan penceresinde zulalanmış ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararı
İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı
Sosyal medya ile zengin olan 10 kişi
Erdoğan-Bahçeli zirvesinde Meclis dağılımı ile kabine ele alındı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
Terör örgütü PKK bunu da yaptı! Arap kıyafetli Öcalan
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak
Okuyucu Yorumları 0 yorum