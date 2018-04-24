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Otopark işletmecisi, evde tüfekle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

ÇORUM’da otopark işletmeciliği yapan Kerem N.

Otopark işletmecisi, evde tüfekle intihar etti

ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da otopark işletmeciliği yapan Kerem N. (31) evinde tüfekle yaşamına son verdi.
Olay, Yavru Turna Mahallesi Esnaf Evler 2. Sokak üzerindeki evde meydana geldi. Ezgi N., zile basmasına rağmen eşi Kerem N. kapıyı açmadı. Bir süre sonra kapıyı açtırarak içeri giren Ezgi N. eşini kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Kerem N.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Tüfekle intihar ettiği belirlenen Kerem N.'nin eşi gözyaşlarına boğulurken, cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otopark işletmecisi, evde tüfekle intihar etti

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