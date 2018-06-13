Otopark ücretini isteyen görevliyi dövdüler

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, caddeye park edilen aracın otopark ücretini isteyen park görevlisi, sürücü ile yanındaki 4 kişi tarafından tekme- tokat dövüldü. Yaralanan görevli, hastaneye kaldırılırken, 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi Asfalt Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde görevli, ismi öğrenilemeyen park görevlisi ile aracını caddeye park eden sürücü arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ücreti ödemek istememesi nedeniyle çıkan tartışmada, sürücü ile yanındaki 4 kişi, park görevlisine saldırdı. Tekme- tokat dövülen görevli, çevredekilerin araya girmesiyle kurtarıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan park görevlisi ise sağlık görevlilerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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