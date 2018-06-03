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Otoparkta ölü bulunan yaşlı adamın son anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

  KONYA'nın Karatay ilçesindeki açık otoparkta  ölü bulunan Nuri Akgül'ün (63), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Tolga YANIK KONYA (DHA) KONYA'nın Karatay ilçesindeki açık otoparkta ölü bulunan Nuri Akgül'ün (63), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Akgül'ün hayatını kaybetmeden hemen önce yolda yürümesi ve yere düşme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Terminal Sokak?ta meydana geldi. Açık otoparkta, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuri Akgül olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Akgül'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Akgül'ün yapılan otopsisinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON ANLARI KAMERA

Nuri Akgül'ün ölümünden hemen önce ve kalp krizi sonucu yere düşmesi güvenlik kameralarında kaydedildi. İlk görüntüde Akgül'ün kaldırımda koştuğu görülürken diğer görüntüde ise yürüdüğü sırada aniden yere düştüğü görülüyor.

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