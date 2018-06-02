HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Otoparkta ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karatay ilçesinde Nuri Akgül (63), açık otoparkta ölü bulundu.

Otoparkta ölü bulundu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Karatay ilçesinde Nuri Akgül (63), açık otoparkta ölü bulundu. Akgül'ün kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Terminal Sokak’ta meydana geldi. Açık otoparkta, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuri Akgül olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Akgül'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

​FOTOĞRAFLI

Otoparkta ölü bulundu

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
Kazdağları'ndaki yangında erken müdahale ağaçları kurtardıKazdağları'ndaki yangında erken müdahale ağaçları kurtardı
Adana'da mayıs ayının narkotik bilançosuAdana'da mayıs ayının narkotik bilançosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.