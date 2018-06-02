Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Karatay ilçesinde Nuri Akgül (63), açık otoparkta ölü bulundu. Akgül'ün kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Terminal Sokak’ta meydana geldi. Açık otoparkta, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuri Akgül olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Akgül'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

