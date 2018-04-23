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Otoparktaki cinayetin şüphelisi, kadınları yanlışlıkla vurmuş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 16:06 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Konya'daki Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun açık otoparkında, kardeşi Sevgi A. (23) ile baldızı Ceylan P.'yi (29) tabancayla yaraladığı, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli'yi (31) de öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Fevzi Arslan (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otoparktaki cinayetin şüphelisi, kadınları yanlışlıkla vurmuş (2)

TUTUKLANDI
Konya'daki Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun açık otoparkında, kardeşi Sevgi A. (23) ile baldızı Ceylan P.'yi (29) tabancayla yaraladığı, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli'yi (31) de öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Fevzi Arslan (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Otoparktaki cinayetin şüphelisi, kadınları yanlışlıkla vurmuş (2)

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