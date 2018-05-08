Otoparktaki lüks araçların panjurlarını çalan şüpheli tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da otoparkta, park halindeki lüks araçların panjurlarını çalan Bilal Eser (19), tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki lüks araçlardan meydana gelen panjur hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelinin Bilal Eser olduğunu saptadı. Ekipler, kısa sürede Eser'i yakalayarak gözaltına aldı. Bilal Eser'in, polisteki sorgusunda, "Özellikle trenle yolculuk yapanların araçlarını tercih ediyorum. Arabalarını otoparka bırakıp birkaç gün gelmiyorlar. Çaldığım 10 panjuru 400 lira karşılığında sattım" dediği belirtildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Bilal Eser, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Satılan panjurlar da bulunup, araç sahiplerine teslim edildi.
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