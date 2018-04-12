HABER

Otostop çeken üniversiteli kıza cinsel saldırı şüphelisi yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Bolu'da, üniversiteden otobüs parası olmadığı için kent merkezindeki evine otostopla gitmek isteyen genç kızı otomobiline alıp, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Serkan Sarı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Bolu'da, üniversiteden otobüs parası olmadığı için kent merkezindeki evine otostopla gitmek isteyen genç kızı otomobiline alıp, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Serkan Sarı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalarErdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişmeDeniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme
Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.