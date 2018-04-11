Otostop çeken üniversiteli kıza cinsel saldırı şüphelisi yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, üniversiteden otobüs parası olmadığı için kent merkezindeki evine otostopla gitmek isteyen genç kızı otomobiline alıp, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen S.S. (25) gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yakınlarında önceki akşam meydana gelen olayda, otomobiliyle seyir halinde olan S.S., ders çıkışı otostop çekerek kent merkezindeki evine gitmek isteyen üniversiteli genç kızı aracına aldı. Otomobil, şehir merkezi yönünden saparak ıssız bir alana yöneldi. S.S., aracını boş bir alanda durdurduktan sonra burada genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Genç kız saldırganın elini ısırarak kurtulup kaçmayı başardı. S.S. de paniğe kapılıp ıssız arazide lastiği patlayan otomobilini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Büyük korku yaşayan genç kız, olayın ardından polis merkezine giderek, S.S.'den şikayetçi oldu.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kimliğini tespit ettikleri S.S.'nin evine düzenlediği baskında, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., adliyeye sevk edildi.
Genç kızın, otobüs parası olmadığı için otostopla kent merkezine inmeye çalıştığı öğrenildi. Şüpheli, adliyeye getirildiği sırada, adliye önünde bekleyen yakınları, çekim yapan basın mensuplarına engel oldu. Şüphelinin bir yakını da elinde bulunan hırkayla S.S.'nin yüzünü örttü.
FOTOĞRAFLI
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...
Depresyondan kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki...
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler
CHP’yi karıştıran anket tartışması
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum