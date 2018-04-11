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Otostop çeken üniversiteli kıza cinsel saldırı şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

BOLU'da, üniversiteden otobüs parası olmadığı için kent merkezindeki evine otostopla gitmek isteyen genç kızı otomobiline alıp, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen S.S.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, üniversiteden otobüs parası olmadığı için kent merkezindeki evine otostopla gitmek isteyen genç kızı otomobiline alıp, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen S.S. (25) gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yakınlarında önceki akşam meydana gelen olayda, otomobiliyle seyir halinde olan S.S., ders çıkışı otostop çekerek kent merkezindeki evine gitmek isteyen üniversiteli genç kızı aracına aldı. Otomobil, şehir merkezi yönünden saparak ıssız bir alana yöneldi. S.S., aracını boş bir alanda durdurduktan sonra burada genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Genç kız saldırganın elini ısırarak kurtulup kaçmayı başardı. S.S. de paniğe kapılıp ıssız arazide lastiği patlayan otomobilini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Büyük korku yaşayan genç kız, olayın ardından polis merkezine giderek, S.S.'den şikayetçi oldu. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kimliğini tespit ettikleri S.S.'nin evine düzenlediği baskında, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., adliyeye sevk edildi. Genç kızın, otobüs parası olmadığı için otostopla kent merkezine inmeye çalıştığı öğrenildi. Şüpheli, adliyeye getirildiği sırada, adliye önünde bekleyen yakınları, çekim yapan basın mensuplarına engel oldu. Şüphelinin bir yakını da elinde bulunan hırkayla S.S.'nin yüzünü örttü.

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