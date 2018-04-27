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Otostopla bindiği araçtan atlayan kadın yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 09:55 | Son Güncelleme

ADANA'da, hareket halindeki otomobilden atlayan Elif B.

Otostopla bindiği araçtan atlayan kadın yaralandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, hareket halindeki otomobilden atlayan Elif B. (24), yaralandı. Sürücü Murat B., kadının alkollü olduğunu, otostop yapınca aracına aldığını söyledi.
Olay, Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı girişinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Elif B., otostop yaptığı Murat B.'nin aracına bindi. Genç kadın, "Beni söyleyeceğim adrese götür" dedi. Hareket eden araç sahibi Murat B., iddiaya göre bir süre sonra alkolün etkisiyle kendisini rahatsız eden Elif B.'yi indireceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen genç kadın, kendisini otomobilden attı. Yerde sürüklenen Elif B., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin çağırdığı sağlık ekibi, Elif B.'ye ilk müdahaleyi yaptı.
Murat B.'nin kadını araçtan attığını sananlar ise genç adama tepki gösterdi. Murat B. ise yaşananları anlatıp, kadının alkollü olduğunu ve tanımadığını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ayakta duramayan kadını güçlükle sakinleştirdi. Eline taş alıp, Murat B.'ye saldırmak isteyen kadına çevredekiler tepki gösterdi. Polis ekibi, tedavinin ardından genç kadını ve sürücü Murat B.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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Otostopla bindiği araçtan atlayan kadın yaralandıOtostopla bindiği araçtan atlayan kadın yaralandıOtostopla bindiği araçtan atlayan kadın yaralandıOtostopla bindiği araçtan atlayan kadın yaralandı

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